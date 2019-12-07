المشهد اليمني

عائلات شمالية تُحتجز من قِبل قوات الإنتقالي في عدن

7 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية في عدن، اليوم السبت، أن قوات الانتقالي أقدمت على احتجاز عائلات على متن حافلة نقل جماعي بحجة “انها شمالية”.

وأضافت المصادر أن حافلة تتبع شركة الرويشان كانت قد وصلت نقطة العلم في طريقها إلى شبوة، لكن افراد النقطة قاموا باحتجاز الحافلة والعائلات التي على متنها واعادوها إلى معسكر اللواء الخامس في لحج حيث يتم احتجاز تلك العائلات بدون مبرر.

يذكر بأن هذه ليست المرة الاولى التي ترتكب فيه قوات الإنتقالي في عدن هذه الإنتهاكات فقد سبق لها وأن شنت حملات تهجير وتنكيل مناطقي بحق الألاف خلال السنوات الماضية.

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الإنتقالي تحتجز شمالية عائلات عدن في قبل قوات من

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