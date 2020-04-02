عائلة إنييستا تتبرع بـ20 سريرا لأحد مستشفيات إسبانيا



كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن عائلة اندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، تبرعت بـ20 سريرا إلى أحد مستشفيات إسبانيا كما تعمل على مدها بالعديد من الأجهزة الطبية لمساعدة السلطات على الحد من تفشي فيروس كورونا بعدما تجاوزت عدد الحالات المصابة 100 ألف وتخطى الوفيات 10 آلاف في الساعات الماضية.







وقال والد إنييستا: “نحاول المساعدة بأي طريقة ممكنة ولا نريد الكشف عن المبالغ التي نقدمها كتبرعات ونأمل أن نساعد على تجنب المزيد من الوفيات في البلاد”.







في الوقت نفسه، وجه نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة السابقين ونادي فيسيل كوبى الياباني الحالي أندريس إنييستا رسالة تشجيع للشعب الإسباني لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال إنييستا (35 عاماً): “أود أن أبعث لكم رسالة دعم وتشجيع وتوعية، في هذا الوضع الخطير الذي نعيشه في الفترة الأخيرة”.







وأضاف إنييستا: “لابد من الاهتمام بالإجراءات الوقائية والتوصيات الطبية، التي نقرؤها ونشاهدها لنكون الأكثر تضامناً وتماسكاً في العالم في هذه اللحظات الصعبة، علينا أن نكون متسقين ومتماسكين فيما نفعله، سواء لأنفسنا أو لأي شخص آخر من حولنا”.







أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ يوم أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لسكاى نيوز”.







وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.