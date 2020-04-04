عائلة تشافى تتبرع بمبلغ كبير لشراء مستلزمات طبية لمواجهة كورونا



تبرع الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة نادى برشلونة والمدير الفني الحالى لنادي السد القطري، وزوجته نوريا كونيليرا، بمبلغ مالى كبير من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن تشافي وزوجته تبرعا بمبلغ مليون يورو لمستشفى (كلينكو دي برشلونة)، فى إطار حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد.







كشفت الصحيفة، إن مبلغ المليون يورو الذى تبرع به تشافي، سيتم به شراء معدات ومستلزمات طبية بالتبرع، لمكافحة فيروس كورونا، ودعا تشافي وزوجته المواطنين الإسبان إلى الانضمام إلى حملة “كورونا فيروس ريسبونس” للمساهمة في مكافحة الوباء، وذلك بالتسجيل في موقع “هوسبيتال كلينك”.







وكان نجوم آخرون سابقون وحاليون في برشلونة، قد قاموا التبرع لمراكز ووكالات صحية مختلفة في العاصمة الكاتالونية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وتياجو ألكانتارا، لاعب باير ميونخ الألماني، وبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.







من جانب أخر، يبحث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسباني، إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الانتقادات التى تلقاها مجلس إدارته خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية القادمة 2021.







وفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن رئيس برشلونة يخطط لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإزالة المشاكل التى ظهرت فى الأشهر الماضية.







وأضافت الصحيفة أن رئيس برشلونة سيحاول استغلال المدة المتبقية له كرئيس لبرشلونة من أجل تصحيح الأمور وإيصال الفريق إلى بر الأمان، وهناك خطوات عديدة سيتخذها فى الفترة القادمة.







وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو يأمل أن يُنهى ينهى فترة رئاسته لنادى برشلونة والفريق متوج بلقب دورى أبطال أوروبا مرتين، الأولى فى شهر أكتوبر المقبل فى حال تم استئناف الموسم الحالي، والثانى فى شهر مايو لموسم 2020-2021.







وكان هناك اقتراح لعقد انتخابات رئاسية مبكرة فى عام 2020 بعد الفوضى التى حدثت بالنادى مؤخراً والمتعلقة بخلافات بين اللاعبين والإدارة، والفضائح التى تم تسريبها، لكن سيكون من الصعب إجراء ذلك الآن بسبب أزمة فيروس كورونا، وستبقى الانتخابات فى موعدها المحدد عام 2021.







ويثق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، فى قدرة الفريق على تحقيق الإنجاز الأوروبي، خصوصاً مع استعادة لويس سواريز فى الأسابيع القادمة، والذى سيُزيد حظوظ الفريق للفوز باللقب هذا الموسم.







وأخيراً، يسعى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لإبرام صفقتين من العيار الثقيل رغم الأزمة المالية التى يعانى منها برشلونة بسبب فترة التوقف الحالية.







ويأتى الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان على رأس إهتمامات برشلونة، لدعم هجوم البلوجرانا الموسم المقبل.