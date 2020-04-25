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عاجل:اشتباكات عنيفة بجبهة ثرة

25 أبريل، 2020
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عاجل:اشتباكات عنيفة بجبهة ثرة

 
اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم السبت في جبهة بين قوات المقاومة ومليشيات الحوثي.وقال مواطنون ان اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ اكثر من ساعتين وحتى لحظة كتابة الخبر بكافة الاسلحة بينها السلاح الثقيل.وقال مصدر عسكري ان قوات المقاومة شنت هجوما على مواقع المليشيات بعد وصول تعزيزات لها من قبل ألوية العمالقة.وتزامن هذا الهجوم مع هجوم اخر شنه لواء الاماجد في جبهة مكيراس والذي يخوض معارك طاحنة مع المليشيات منذ ايام تمكن خلالها من تحرير عدة مناطق في المديرية.

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