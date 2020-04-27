كريتر سكاي

عاجل:عودة منظومة الكهرباء بصورة تدريجية في مديريات عدن.

28 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

اكد اهالي عدن بدء عودة خدمة الكهرباء للعمل مجدداً بمديريات المدينة عقب انقطاع كامل على فترتين وصل الى اكثر من 8 ساعات. 

وأكد مصدر في مؤسسة الكهرباء أنه يتم إعادة تشغيل محطات التوليد بشكل تدريجي وسيستمر خلال الساعات القادمة وذلك بعد خروج المنظومة الكهربائية بشكل كلي عقب  الخلل الفني الذي طرئ فيها بسبب ما يعرف بالراجع

وتشهد العاصمة عدن خلال الايام الحالية انقطاعات بشكل مستمر للتيار الكهربائي عن المدينة بنسب متفاوتة وما ان يستبشر المواطنين خيرا بعودة نظام الاربع ساعات طافي، وثلات لاصي حتى تعود للخروج مجددا لاسباب مختلفة. 

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الكهرباء بصورة تدريجية عاجلعودة عدن في مديريات منظومة

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