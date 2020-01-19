عاجل:معلمون يغلقون مقر وزارة التربية بعدن ووزير التربية يتهمهم بإفشال اتفاق الرياض

عدن/تحديث نت/خاص:

اغلق معلمون غاضبون مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن صباح اليوم الاحد.

واغلق المحتجون المبنى بسبب عدم التجاوب مع مناشداتهم لتحسين مرتباتهم .

وفي اول رد على اغلاق المبنى اتهم وزير التربية والتعليم عبدالله لملس المعلمون بمحاولة افشال اتفاق الرياض.

وعبر ناشطون عن اسفهم للعقلية التي يتحدث بها لملس ومحاولة التضليل على المتابعين بخلق اعذار يخجل الشعب من سماعها.