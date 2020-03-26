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عاجل : أوقاف ساحل ‎حضرموت يصدر تعميم بتعليق الصلوات في المساجد حتى إشعار آخر

26 مارس، 2020
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المكلا/تحديث نت/خاص:

أصدر مكتب أوقاف ساحل حضرموت تعميم جديد قضى بمنع إقامة الصلوات في المساجد حتى إشعار آخر

وجاء في بيان التعميم الآتي :

قال تعالى ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم )
نظرا لما يمر به العالم من تفشي لوباء كورونا وبناء على البيان الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد رقم ( 119 / 20 ) الموافق 21 / 3 / 2020 م ودعوة السلطة المحلية بالالتزام بما جاء في التعميم الوزاري والذي جاء مضمونه في التوجيهات التالية :
1 ـ إقامة صلاة الجماعة للصلوات المفروضة في البيوت وتعليق إقامتها في المساجد حتى إشعار آخر احترازا لنقل العدوى ( مع رفع الأذان في المساجد لمعرفة دخول الوقت ) .
2 ـ إيقاف جميع الحلقات ، ومدارس ودور التحفيظ لنفس الغرض حتى إشعار آخر .
3 ـ منع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارجها حفاظا على المجتمع من الفيروس المدمر .
4 ـ حث الناس على الدعاء واللجوء إلى الله بان يرفع هذا الغمة عن العالم أجمع ، مع القيام بالواجب الديني والوطني وهو إتباع وسائل وإجراءات السلامة والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين وتعليمات مكتب وزارة الصحة لما فيه من مصلحة للجميع .
*للأهمية على أئمة المساجد والمواطنين الالتزام بما جاء في التعميم ابتداء من اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 م وسيتم إيقاف المخالفين بتنفيذ التوجيهات أعلاه .

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