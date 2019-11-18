مأرب برس

عاجل : أول وزير في الحكومة يعلن منعه من العودة الى عدن

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 3 دقائق
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قال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين ،عبدالله سالم لملس انه تم منعه من العودة الى عدن.

واكد لملس، منعه من العودة الى العاصمة عدن برفقة رئيس الوزارء بعد أن كان مقرراً سفره ضمن الوزراء العائدين.

وكتب لملس منشور تابعه مأرب برس على صفحته في فيسبوك «منعونا من العودة الى ارض الوطن!» دون مزيد من التفاصيل.

ووصل رئيس الحكومة الى عدن ظهر اليوم في ظل عراقيل وضعها الانتقالي امام عودته من بينها ، اشتراطهم عدم عودة بعض الوزارء.

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أول الحكومة العودة الى عاجل عدن في من منعه وزير يعلن

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