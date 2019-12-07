عدن تايم

عاجل..إئتلاف العيسي يتحدى الجنوبيين ويعقد جلسته في سيئون

7 ديسمبر، 2019
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أقام الائتلاف الوطني الجنوبي التابع للفاسد العيسي اليوم السبت حفل إشهار فرعه في محافظة حضرموت انطلاقا من سيئون ، بتمثيل من القوى السياسية والحركات الشبابية وحضور رسمي هزيل يثير العديد من التساؤلات.

واحتشد ابناء حضرموت صباح اليوم في سيئون رفضا لإنعقاد جلسة ما يسمى ب ” الائتلاف الوطني الجنوبي “.

ويأتي كيان الائتلاف الوطني الجنوبي كلافتة للحكومة الشرعية لمواجهة المجلس الإنتقالي الجنوبي ودولة الإمارات ، ومحاولة تقويض دور الجنوب، وحرفه عن تقرير مصيره.

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