عاجل..إئتلاف العيسي يتحدى الجنوبيين ويعقد جلسته في سيئون

أقام الائتلاف الوطني الجنوبي التابع للفاسد العيسي اليوم السبت حفل إشهار فرعه في محافظة حضرموت انطلاقا من سيئون ، بتمثيل من القوى السياسية والحركات الشبابية وحضور رسمي هزيل يثير العديد من التساؤلات.

واحتشد ابناء حضرموت صباح اليوم في سيئون رفضا لإنعقاد جلسة ما يسمى ب ” الائتلاف الوطني الجنوبي “.

ويأتي كيان الائتلاف الوطني الجنوبي كلافتة للحكومة الشرعية لمواجهة المجلس الإنتقالي الجنوبي ودولة الإمارات ، ومحاولة تقويض دور الجنوب، وحرفه عن تقرير مصيره.