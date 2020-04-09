المندب نيوز

عاجل: إطلاق سراح القيادي “السليماني” من قبل مليشيا الإخوان بشبوة

9 أبريل، 2020
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عاجل: إطلاق سراح القيادي “السليماني” من قبل مليشيا الإخوان بشبوة

شبوة ( المندب نيوز) خاص

أكدت مصادر محلية، أن مليشيا الإخوان الإرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، أطلقت منذ قليل، سراح الشيخ علي محسن السليماني، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، ونجله ومدير مكتبه.

وكانت مليشيا الإخوان في محافظة شبوة، قد اختطفتته صباح اليوم، في نقطة مفرق الصعيد ، خلال عودتهم من أبين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة تحت تهديد السلاح.

وتواصل مليشيات الإخوان ارتكاب جرائمها في محافظة شبوة من قتل للأبرياء، وخطف للمواطنين ونهب ممتلكاتهم.

ويأتي الافراج عنهم عقب تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي من المساس  بسلامة القيادي السليماني أساءه معاملته ووقف هذه التصرفات التي ستدفع بالمجلس الانتقالي لرد الفعل والوصول لتفجير الموقف .

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