عدن الغد

عاجل: إندلاع اشتباكات بين مجموعة أفراد يتبعون قوات أمن المنشآت بعدن

10 أبريل، 2020
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عاجل: إندلاع اشتباكات بين مجموعة أفراد يتبعون قوات أمن المنشآت بعدن

 
اندلعت اشتباكات مسلحة ،قبل قليل، بين أفراد تابعين لقوات أمن المنشاءات بعدن.
وأفاد شهود عيان لعدن الغد أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين ثلاثة أفراد تابعين لقوات أمن المنشآت، ذلك أمام سوبر ماركت اليقين الواقع في حي الشهيد عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.
وأوضح شهود العيان أنهم قاموا بإبلاغ قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان الذين بدورهم تحركوا على الفور لفض الاشتباكات التي لم تعرف بعد أسباب إندلاعها.
مؤكدين بإن الاشتباكات لم تسفر عن أي إصابات، ماعدى انها تسببت بالذعر والخوف للمواطنين.

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