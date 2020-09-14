عاجل: اجتماع جنوبي سعودي ينهي أزمة رواتب القوات الجنوبية المتأخرة

المكلا (المندب نيوز) خاص

عقد اليوم الاحد اجتماعا بين المجلس الانتقالي والتحالف العربي ممثلاً بقائد قوات التحالف في العاصمة عدن لمناقشة المستجدات الاخيرة ومنها صرف المرتبات المتأخرة للقوات الجنوبية.

وكتب “الشعيبي” منشور على موقع التواصل “فيس بك”: بعد اجتماع جنوبي سعودي و توجيه الانتقالي لقواته بضبط النفس وعدم التصعيد.

وتابع “الشعيبي” التحالف العربي يستجيب لمطالب القوات المسلحة الجنوبية المتعلقة بصرف الرواتب المتأخرة سواء لقوات الاحزمة والدعم والاسناد والصاعقة.. او للقوام المدرجة ضمن قوام الداخلية والدفاع

وختم “الشعيبي” عملية صرف المرتبات لقوات الدعم والاسناد والاحزمة الامنية وبقية القوات ستبدأ خلال اليومين القادمين.