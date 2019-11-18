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عاجل :ادارة امن عدن تعلن بسط سيطرتها على دار سعد بالكامل وتكشف الحصيلة النهائية للجرحى

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ دقيقة واحدة
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(كريتر سكاي)خاص:

أصيب سبعة جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن في مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مدريتي الشيخ عثمان ودار سعد .

حيث تمكنت قوات الأمن من بسط  سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة بعد محاولة عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن .

ودفعت إدارة أمن عدن بتعزيزات أمنية من قوات الطوارئ  والدعم الأمني ووحدات أمنية من مكافحة الإرهاب وكتيبة حزم 4 إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة الأمر الذي أدى إلى السيطرة على الوضع الأمني فيها بعد مواجهات نفذتها قوات الأمن مع العناصر التخريبية في شوارع دار سعد والشيخ عثمان واعتقال عدد من البلاطجة المطلومبين أمنيا وايداعهم السجن لأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وتوعدت إدارة أمن عدن بالضرب بيد من حديد  لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة بالعاصمة عدن، متمنين للجرحى الشفاء العاجل.

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الاثنين – ١٨ نوفمبر ٢٠١٩م

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