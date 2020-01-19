عاجل.. ارتفاع قتلى الهجوم الحوثي بمأرب إلى 90 وإصابة 130

أعلنت شبكة “سكاي نيوز” عربية، منذ قليل، في نبأ عاجل، ارتفاع عدد قتلى قصف مليشيا الحوثي لمعسكرين تابعين لحكومة الشرعية، إلى 90 قتيلاً، وأكثر من 130 جريحًا.

وشنّت مليشيا الحوثي الإرهابية، هجومًا مزدوجًا على معسكري الاستقبال التدريبي والنصر، القريبين من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية في مأرب، عقب وقوع الهجوم، بأن الحصيلة الأولية لهجوم مليشيات الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب بلغت 25 قتيلاً، وعشرات الجرحى من القوات التابعة لحكومة الشرعية.