4 مايو

عاجل..اشتباكات مسلحة بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الاصلاح في احور

5 ديسمبر، 2019
0


اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الخميس في مدينة أحور بمحافظة ابين بين المقاومة الجنوبيةوالحزام الامني من جهةومليشيا حزب الاصلاح من جهة اخرى .

وقال شهود العيان أن المقاومة الجنوبية اشتبكت مع قوة مكونة من عشرات الأطقم تتبع مليشيا الإخوان لوقف تحركها داخل المدينة.

وافادت مصادر اعلامية باستشهاد نائب قائد المقاومة الشيخ سالم عوض الساحمي في المواجهات.

وتسعى مليشيا الاصلاح الغازيةالى الوصول الى مدينة شقرة الساحلية في محافظة ابين للانضمام مع باقي قواتها.

ووصف مراقبون ما تقوم به مليشيا الاصلاح التابعة للشرعية خرقا لاتفاق الرياض الذي ينص على انسحاب القوات الشمالية شبوة وابين فيما التحركات الميدانية للشرعية تهدف الى تعزيز قواتها في تلك المناطق في تحدي واضح لاتفاق الرياض والسعودية راعية الاتفاق.

الوسوم
احور الاصلاح الجنوبية المقاومة بين عاجلاشتباكات في مسلحة ومليشيا

مقالات ذات صلة

Photo of تحت مبرر منع الاختلاط..حملة ابتزاز حوثية لاغلاق مقاهي صنعاء او دفع الاتاوات

تحت مبرر منع الاختلاط..حملة ابتزاز حوثية لاغلاق مقاهي صنعاء او دفع الاتاوات

5 ديسمبر، 2019
Photo of الانتقالي يدين اختطاف مدير دائرته الاعلامية في بيحان

الانتقالي يدين اختطاف مدير دائرته الاعلامية في بيحان

5 ديسمبر، 2019
Photo of خبراء:الهجمات الحوثية والتحشيد الإخواني في أبين يظهر حجم التنسيق القطري الإيراني في المحافظة

خبراء:الهجمات الحوثية والتحشيد الإخواني في أبين يظهر حجم التنسيق القطري الإيراني في المحافظة

5 ديسمبر، 2019
Photo of البحسني يوجه ببدء العمل في مشروع تحسين وتطوير سوق المكلا الشعبي

البحسني يوجه ببدء العمل في مشروع تحسين وتطوير سوق المكلا الشعبي

5 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق