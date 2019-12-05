عاجل..اشتباكات مسلحة بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الاصلاح في احور

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الخميس في مدينة أحور بمحافظة ابين بين المقاومة الجنوبيةوالحزام الامني من جهةومليشيا حزب الاصلاح من جهة اخرى .

وقال شهود العيان أن المقاومة الجنوبية اشتبكت مع قوة مكونة من عشرات الأطقم تتبع مليشيا الإخوان لوقف تحركها داخل المدينة.

وافادت مصادر اعلامية باستشهاد نائب قائد المقاومة الشيخ سالم عوض الساحمي في المواجهات.

وتسعى مليشيا الاصلاح الغازيةالى الوصول الى مدينة شقرة الساحلية في محافظة ابين للانضمام مع باقي قواتها.

ووصف مراقبون ما تقوم به مليشيا الاصلاح التابعة للشرعية خرقا لاتفاق الرياض الذي ينص على انسحاب القوات الشمالية شبوة وابين فيما التحركات الميدانية للشرعية تهدف الى تعزيز قواتها في تلك المناطق في تحدي واضح لاتفاق الرياض والسعودية راعية الاتفاق.