ابابيل نت

عاجل : اصابة نائب امين العاصمة بعدة طلقات نارية وسط العاصمة صنعاء.. صورة

1 أبريل، 2020
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اقدم مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية على محاولة اغتيال امين جمعان نائب امين العاصمة صنعاء ونائب رئيس المجلس المحلي وعضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام.

وقالت مصادر محلية ان المسلحين  اطلقوا النار على سيارة جمعان، اليوم الاربعاء امام مركز الكميم وسط العاصمة صنعاء، واصابته عدة طلقات في منطقة البطن والقدم وتم نقله الى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وارجح مراقبون بأن مليشيات الحوثيين تقف خلف عملية الاغتيال للتخلص من بقايا حزب المؤتمر الذين لا زالوا يعملون تحت امرتهم.

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