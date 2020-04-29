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عاجل.. اغتيال جندي بالنخبة الحضرمية في الوادي

29 أبريل، 2020
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اغتال مسلحون عصر اليوم الأربعاء، جنديا عشرينيا من قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت.

وفتح المسلحون النار على الضحية ( ج. أ. و)، بحسب مصادر محلية، في منطقة العجلانية بالقرب من قهوة بن عيفان، ولاذوا بالفرار.

ويشهد وادي حضرموت الخاضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لمليشيات الإخوان الإرهابية، إنفلاتاً أمنياً كبيراً.

وتسجل منطقة وادي حضرموت – بشكل متصاعد – جرائم اغتيال وحوادث قتل تستهدف المدنيين والعسكريين، في مقابل تقاعس أمني واضح.

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