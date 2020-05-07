عاجل : الأجهزة الأمنية بسيئون تستعيد شاب لأسرته بعد ساعات من فقدانه وتضبط مختطفيه

سيئون (المندب نيوز )خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية سيئون ، من استعادة شاب عشريني العمر الى أسرته بعد اختفائه وفقدانه دام عدة ساعات.

وكما ضبطت الأجهزة الأمنية مختطفي الشاب في شارع الجزائر وهما يحاولا الهروب مع الشاب المخطوف إلى مكان مجهول.

وقالت شرطة سيئون في بيان لها ان قسم البحث استقبل بلاغ من والد المختفي وتعامل معه بسرعة والتعميم بمواصفات الشاب ونشر التحريات في كل أرجاء المدينة ومتابعة خيوط ملابسات القضية ، وتمكنوا من ضبط الخاطفين ومعهم الشاب عند محاولتهم الهروب الى مكان آخر.

وأشارت شرطة سيئون الى أن رجال البحث تعاملوا مع القضية بسرعة تامة ومتابعتها من بدايتها وكشف ملابسات القضية وتتبع تحركات العصابة المكونة من شخصين حتى تم ضبطهم ، وهما الأول يدعى ( أ ، ص ، ط) يبلغ من العمر ٢٨ عام والآخر يدعى ( ف ، ع ، ب) يبلغ من العمر ٣٧ عام وهما من أبناء مديرية شبام.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني بجهود إدارة أمن سيئون وكافة طاقم قسم البحث الجنائي والافراد بسرعة التعامل مع البلاغ التي تكللت بضبط الحاجزين للشاب وإيداعهم السجن ، مؤكدا ان التحقيقات جارية مع الحاجزين وسيتم إحالتهم للنيابة العامة لينالوا جزاءهم العادل.