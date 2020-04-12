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عاجل : الاعلان عن نتائج فحص حالتين اشتباه بفيروس كورونا من المخالطين في حضرموت

12 أبريل، 2020
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اخضعت الجهات الصحية بمحافظة حضرموت حالتين من المخالطين للحالة المصابة الاولي لفيروس كورونا فيما ظهرت نتائج لاحدى الحالات سلبية فيما يجري التأكد من الحالة الثانية.

وأكدت مصادر صحية أن حالة المصاب بفيروس كورنا في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة. 

واشارت أنه تم عمل فحوصات لحالتين من المخالطين وأن نتيجة إحداهما كانت سلبية (غير مصابة بالفيروس) فيما لم تظهر نتيجة الحالة الثانية بعد.

وأعلن يوم أمس الأول عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن بمدينة الشحر بساحل حضرموت

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