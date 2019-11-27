عاجل : الامارات تقسو على اليمن بنتيجة ثقيلة

تقدم المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بنتيجة 3 مقابل صفر، خلال المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “عبدالله بن خليفة”، فى الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس الخليج “خليجي 24”.

جاءت الاهداف الثلاثة عبر نجم منتخب الإمارات علي مبخوت.

وانتهت المباراة التي سيطر على مجرياتها الأبيض الإماراتي بهاترك للاعب المنتخب الإماراتي علي مبخوت الذي كان رجل المباراة الأول.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الأولى موقتاً بفارق الأهداف، حيث تضم المجموعة منتخبات العراق وقطر واليمن والإمارات.

وشهد شوطي المباراة أداء ضعيف وغير متوقع من منتخبنا الوطني مقارنة بأدائه في المنافسات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وعبر مشجعوا منتخبنا اليمني الذين حضروا إلى الملعب في الدوحة لتشجيع الأحمر اليمني، عن استيائهم لهذا الأداء الضعيف من خلال مغادرتهم المدرجات مع بداية الشوط الثاني بعد تسجيل علي مبخوت الهدف الثالث في مرمى منتخبنا.

إلاّ أن من تبقى من المشجعين حيوا اللاعبيين بعد انتهاء المباراة وهتفوا “بالروح بالدم بنفديك يايمن”

وشارك منتخب اليمن فى بطولة كأس الخليج “8 مرات”، عجز خلالها عن تحقيق أى انتصار ساعياً لكسر تلك العقدة فى النسخة الـ24.

ولعب “الأحمر” منذ مشاركته الأولى فى “خليجي 16” عام 2003 فى الكويت 27 مباراة، فشل خلالها فى تحقيق أى فوز وتعرض إلى 22 هزيمة واكتفى بخمسة تعادلات.

تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

يذكر أن منتخب الكويت يعد الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر برصيد ثلاث ألقاب، والإمارات وسلطنة عمان برصيد لقبين، بينما لم يتذوق منتخبي البحرين واليمن طعم الحصول على اللقب.