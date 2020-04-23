عاجل..الانتقالي يصدر قرارات جديدة في عدن
نص بيان المتحدث الرسمي كما ورد:
إدراكا من المجلس الانتقالي الجنوبي للظروف التي تمر بها العاصمة عدن، وتزامنها مع حلول شهر رمضان المبارك، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر التالي:
-استمرار تعليق حظر التجوال خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، لاستكمال جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية نتيجة المتغيرات المناخية التي عصفت بالعاصمة، على أن يستمر الرفع من مستوى الحذر والحيطة من خلال تجنب التجمعات والاعتناء بالنظافة واتباع الاجراءات الوقائية، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
– السماح بفتح المساجد، والتقيّد التام بتوجيهات مكتب الأوقاف والإرشاد الصادرة بتاريخ 30 شعبان، الموافق 23 إبريل 2020، في هذا الشأن.
– يسمح بفتح مراكز التسوق الكبرى “المولات”، شريطة الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، والحرص على عدم خلق بؤر للتجمعات كالملاعب وأماكن الترفيه.
– السماح للفنادق بالعمل بشكل استثنائي، مع التزام مالكيها بتسكين العائلات فقط.
– استمرار الاغلاق الكُلي لأسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، وتكليف إدارات الأمن في المحافظات المعنية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم الخروج والدخول والبيع خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكانية.
– تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.
شهر مبارك، وكل عام وانتم بخير.
م / نزار هيثم
المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي