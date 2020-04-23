عاجل..الانتقالي يصدر قرارات جديدة في عدن

اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي قبل قليل قرارات جديدة بشأن الحظر والاجراءات خلال شهر رمضان المبارك بالعاصمة عدن.

نص بيان المتحدث الرسمي كما ورد:

إدراكا من المجلس الانتقالي الجنوبي للظروف التي تمر بها العاصمة عدن، وتزامنها مع حلول شهر رمضان المبارك، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر التالي:

-استمرار تعليق حظر التجوال خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، لاستكمال جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية نتيجة المتغيرات المناخية التي عصفت بالعاصمة، على أن يستمر الرفع من مستوى الحذر والحيطة ‏من خلال تجنب التجمعات والاعتناء بالنظافة واتباع الاجراءات الوقائية، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

– السماح بفتح المساجد، والتقيّد التام بتوجيهات مكتب الأوقاف والإرشاد الصادرة بتاريخ 30 شعبان، الموافق 23 إبريل 2020، في هذا الشأن.

– يسمح بفتح مراكز التسوق الكبرى “المولات”، شريطة الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، والحرص على عدم خلق بؤر للتجمعات كالملاعب وأماكن الترفيه.

– السماح للفنادق بالعمل بشكل استثنائي، مع التزام مالكيها بتسكين العائلات فقط.

– استمرار الاغلاق الكُلي لأسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، وتكليف إدارات الأمن في المحافظات المعنية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم الخروج والدخول والبيع خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكانية.

– تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

شهر مبارك، وكل عام وانتم بخير.

م / نزار هيثم

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي