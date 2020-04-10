عاجل/الانتقالي يقرر منع تنقل المواطنين من حضرموت وشبوة والمهرة الى بقية المحافظات الجنوبية بدءا من اليوم

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي منع تنقل المواطنين وسياراتهم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة الى بقية المحافظات الجنوبية عدن وابين ولحج والضالع في اطار الاحترازات من تفشي جائحة كورونا.

وعلمت عدن تايم ان الانتقالي الجنوبي سيعلن ذلك رسميا الليلة، مشيرة بأن القرار سيطبق بدءا من اليوم الجمعة ولمدة اسبوع واحد قابل للتمديد.

وقالت المصادر انه سيسمح فقط لفرق الاغاثة والمنظمات الدولية بالتنقل بين المحافظات الجنوبية.

وبشأن العاصمة عدن اكد المصدر انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا، مؤكدا ان ذلك سيتم لاحقا.

واعلنت الصحة اليمنية اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في مدينة الشحر بحضرموت شرقي البلاد، عقب يوم من اعلان التحالف العربي وقف شامل لاطلاق النار باليمن ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد.

وتسارعت عقب ذلك البيانات والتصريحات الصادرة من الامم المتحدة والمبعوث الاممي ومنظمات انسانية دولية بضرورة وقف القتال باليمن وعلى وجه السرعة للتفرغ في مواجهة كورونا الذي بدأ بالظهر فجر اليوم.