اليمن العربي

عاجل.. التحالف العربي يؤكد إلتزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين

13 أبريل، 2020
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أكد تحالف دعم الشرعية اليوم  الإثنين، إلتزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين التي بلغت نحو 95 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

 

وأصدر التحالف بيانا، جاء فيه: “إن” مليشيا الحوثي خرقت وقف إطلاق النار 95 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وشملت الاختراقات أعمال عدائية باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة”.

 

وتابع البيان: إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، ونحتفظ بحق الرد، والدفاع عن النفس، ومستمرون مع الجيش اليمني في وقف إطلاق النار الشامل باليمن”. 

 

والأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 

 

 

وقال المالكي إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الخميس، الموافق 9 أبريل الجاري لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

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