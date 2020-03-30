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عاجل : التحالف العربي يحدد مصير عملياته العسكرية في اليمن عقب استهداف الحوثيين للاراضي السعودية بصواريخ باليستية

30 مارس، 2020
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عرض التحالف العربي مساء اليوم صوراً لشظايا صاروخ باليستي كانت أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واعترضته الدفاعات الجوية السعودية في سماء الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي – في مقابلة مع قناة “العربية – إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين في السعودية.

وأكد أن التحالف سيواصل مواجهة الميليشيات الحوثية ومن يدعمها، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا.

وأضاف العقيد المالكي أن قادة الحرس الثوري يوجهون الميليشيات من صنعاء، مشيرا إلى أن الصواريخ الباليستية الحوثية تشكل تهديدا للعالم بأسره.

وكان المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا توجد خسائر بالأرواح حتى إصدار البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

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