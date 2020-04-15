المشهد اليمني

عاجل : التحالف يعاود قصف صنعاء وانفجارات عنيفة تهز المدينة

16 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

هزت انفجارات عنيفة قبل قليل العاصمة صنعاء تزامنت مع تحليق مكثف للطيران .

وقال سكان محليون انهم سمعوا تحليق طيران وقصف عنيف لغارتين استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي بصنعاء .

واضافت مصادر ان الطيران القى بقنابل ضوئية على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال.

وقالت مصادر ان الطيران قصف مواقع في مديرية حرف سفيان بعمران , بالاضافة الى غارتان على منطقة وادي ظهر بمديرية همدان.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن خروقات وقف النار من قبل الحوثيين بلغت حتى اليوم 547.

وقال التحالف: “نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين”.

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن.

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