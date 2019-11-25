عاجل الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في محافظة صعدة ومقتل قيادي حوثي كبير





حررت قوات الجيش الوطني مسنود بمروحيات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية،اليوم، مناطق جديدة في باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ” ان قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم تمكنت من خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى بالتباب “الحمر””.

واضاف ” ان الهجوم اسفر عن مقتل القيادي المشرف على قطاع الميليشيا المدعو “ابو محمد الغولي” وعدد من مرافقيه”.

وأشار العميد الحارثي عن اختراق ابطال الجيش الوطني لصفوف الميليشيا في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا المتمترسين هناك، فيما لاذ البقية بالفرار.

.مؤكداً احترق آليات عسكرية تابعة للمليشيا بعد استهدافها من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأكد العميد الحارثي ان الجيش الوطني مستمر في عملياته العسكرية ضد المليشيا الحوثية ودك جميع تحصيناتها حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الارهابية المدعومة من ايران. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة.