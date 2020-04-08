المشهد اليمني

عاجل.. الجيش الوطني يسيطر على أول قرية بمديرية الحزم عاصمة الجوف

8 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف إن قوات الجيش الوطني سيطرت قبل قليل على قرية المساعفة وهي أول قرية تتبع مدينة الحزم من الشمال الشرقي لعاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يسحبون الأسلحة الثقيلة باتجاه المتون هربا من تقدم الجيش إلى قلب مدينة الحزم.

وأفادت المصادر أن عشرات الجثث الحوثية تتكدس في مستشفيات الحزم ، فيما ترك الحوثيون أكثر من 30 جثة في معسكر اللبنات بعد هروب بقية مسلحيهم أثنا تقدم وسيطرة الجيش الوطني عليه صباح اليوم.

وأسفرت معركة اليوم شرقي الحزم بحسب المصادر عن إستعادة 7 اطقم عسكرية ومدرعة رشاش م ط عيار 23 من قبضة ميليشيات الحوثي.

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