عاجل/ الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات بالجوف وسط فرار جماعي للحوثيين

استعادت قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف العربي، اليوم، سيطرتها على معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وسط فرار جماعي لمرتزقة طهران” المليشيا الحوثية”.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر رصدها محرر عدن تايم ان: أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة اهلنا وأشقاءنا بالسعودية يشنون هجوما فجر اليوم من عدة محاور ويتمكنون من السيطرة على معسكر اللبنات والجدافر ‎#الجوف.

‏وبارك انتصارات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين” يسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات ويكبدون مرتزقة ايران “المليشيا الحوثية” في جبهات ‎#الجوف ‎#مارب ‎#البيضاء خسائر فادحة هي الاكبر منذ الانقلاب”.

وثمن الوزير الارياني” عالياً الدعم والاسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقائنا في السعودية للدولة والجيش والشعب اليمني في التصدي للمشروع الايراني ومعركة الخلاص من المليشيا الحوثية، وهي مواقف أخوية صادقة تعكس مستوى عالي من الإدراك بالمخاطر والتحديات المشتركة ووحدة المصير والهدف”.