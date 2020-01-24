المشهد اليمني

عاجل: الجيش يسيطر على منطقة ”حريب” في ”نهم” .. وأنباء عن مقتل قيادي عسكري رفيع للمليشيات (الاسم)

24 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر عسكرية، إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على منقطة “حريب” في جبهة نهم شرق صنعاء، بشكل كامل.

وأكدت المصادر، إن وحدات عسكرية من اللواء ١٢٥ بقيادة اللواء محسن الحرملي تمكنوا من أحكام السيطرة الكامله على حريب في جبهة نهم وجبهة الميسرة بعد معارك عنيفة مع متسللين حوثيين الى جبل صلب.

ووفق مصادر محلية وإعلامية، فإن القيادي الحوثي “احمد اسماعيل محمد الجرموزي” لقي مصرعة في المواجهات الدائرة بين الجيش والمليشيات في نهم.

وحسب المصادر، فإن الجرموزي يُعد من القيادات العسكرية الرفيعه للمليشيات.

وأشارت المصادر، إلى أن طيران التحالف شن عدة غارات جوية استهدف من خلالها مواقع للمليشيات، ودمر آليات عسكرية كانت قادمة كـ تعزيزات للحوثيين في جبهة نهم.

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