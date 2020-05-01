عاجل : الحكومة اليمنية ترفع عدد من اسماء قيادات الانتقالي لفرض عقوبات دولية عليهم

قال مصدر في وزارة الخارجية اليمنية انه تم استكمال ملفات عدد من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي والرفع بهم إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم.

وكشف المصدر لـموقع “الوفاق نيوز”، ويعمل موظف في وزارة الخارجية اليمنية بمقرها المؤقت في الرياض ورفض الكشف عن اسمه، أن كشف بأسماء عدد من قادة المجلس الانتقالي مرفق بإدلة سلم إلى فريق خبراء لجنة الأمم المتحدة المساعد للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، باعتبار هذه القيادات معرقلة للعمل الحكومي وتقديم المساعدات لسكان مدينة عدن بعد تضررهم من كوارث السيول.

وأوضح المصدر أن الأمر يتم بشكل سري جدا ولم يطلع عليه إلا عدد محدود من المسؤولين في الحكومة اليمنية وتحت إشراف الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولم يذكر المصدر في حديثة عن الأسماء أو عددها.

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن حالة الطوارئ وفرض الحكم الذاتي في الجنوب لكن عدد كبير من دول العالم رفضت ذلك الإعلان بمافيها دول التحالف العربي ومجلس الأمن.