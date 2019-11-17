ابابيل نت

عاجل.. الحكومة اليمنية تصل غدا الاثنين الى عدن

ابابيل نت ابابيل نت منذ 6 دقائق
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كشفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي بأن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سيعود يوم غدا الاثنين الى العاصمة عدن برفقة عدد من الوزراء.

وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء سيعود برفقة عدد من الوزراء الذين ترتبط عودتهم بتسهيل العمل الحكومي ولا سيما دفع الرواتب .

وعودة رئيس الوزراء الى عدن تعد تنفيذ لأول بنود اتفاق الرياض الذي نص على عودته خلال اسبوع من توقيع الاتفاق بهدف دفع رواتب الموظفين وتفعيل العمل الحكومي، وهو الأمر الذي تعثر لأكثر من أسبوع .

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الاثنين الحكومة الى اليمنية تصل عاجل عدن غدا

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