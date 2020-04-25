المشهد اليمني

عاجل : الحكومة اليمنية تعلن تمرد الانتقالي على الشرعية وانسحابه من اتفاق الرياض

26 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

اعتبر وزير الخارجية محمد الحضرمي اعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح في اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

وحمل الحضرمي في اول رد من الحكومة اليمنية ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان.

واضاف الحضرمي ان ما سمي بالمجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة.

وكان قد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت , الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس”

وأعلن المجلي الانتقالي الجنوبي في بيانه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا السبت.

كما دعا البيان محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب للاستمرار في أعمالهم تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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