كريتر سكاي

عاجل :الحوثيون يسيطرون على فرضة نهم والقبائل تعلن النفير العام

24 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

كشف مصدر عسكري ل كريتر سكاي عن اخر  المستجدات لسير المعارك في جبهة نهم .

وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي:الجيش انسحب باتجاه مفرق الجوف باوامر من التحالف.

ولفت ان جماعة الحوثي نزلت لفرضة نهم لأن معسكر التحالف هناك  وان المعركة في ميسرة الجبهة باتجاه الصفراء القلب بينما الميمنة لازالت بيد الجيش باتجاه صرواح وما وراء هيلان.

واشار الى ان الطيران يشن غارات مكثفة على المنطقة.

مؤكدا بأن الطيران لن يحسم شيئاً على الأرض إذا لم يتم دعمهم وتغطيتهم وصد الحوثي على الأرض.

واختتم قائلا ان مجاميع حوثية تسللو إلى إحد التباب المطلة على مفرق الجوف وسيطرة ناريا.

في سياق متصل كشفت مصادر عن ان قبائل مأرب اعلنت النفير العام والتوجه الى فرضة نهم عقب سيطرت الحوثيين عليها.

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الحوثيون العام النفير تعلن عاجل على فرضة نهم والقبائل يسيطرون

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