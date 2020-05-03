عاجل.. الحوثيون يطلقون نداء استغاثة للمنظمات لمواجهة كورونا في مناطق سيطرتهم

نشرت وكالة 2 ديسمبر وثيقة نداء استغاثة وجهتها مليشيا الحوثي إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثلي المنظمات الأممية والدولية مذكرة استغاثة،تحثها فيها على التدخل العاجل لتزويدها بأجهزة فحص لفيروس كورونا.

وأشارت مناشدة المليشيا إلى قرب نفاد كمية المحاليل الخاصة بفحص الفيروس.

وطلبت المليشيا الحوثية “بصورة عاجلة” عبر ما تسميه “المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” مالا يقل عن مئة ألف فحص (PCR )، و 15 جهاز فحص (PCR )، و 250 ألف جهاز (Swar ).

وفي الصدد نسب الصحفي مراد هاشم، على صفحته في فيسبوك،إلى مصدر وصفه بالموثوق تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة صنعاء العاصمة، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأضاف أن قيادات المليشيا تعيش تباينات بشأن الإعلان عن تلك الحالات من عدمه.

وتتبع المليشيا الحوثية ذات النهج الإيراني في التكتم على حالات الإصابة بالفيروس حتى تحولت إيران إلى أحد أهم بؤر تفشي الفيروس في العالم.

وأكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على أهمية إطلاع الناس مبكرا على وجود الفاشيات لما له من دور كبير في مكافحة الفيروس، محذرا من خطورة التكتم على الحالات في تمكين الوباء من الانتشار الواسع في أوساط اليمنيين.