عاجل: الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة سعودية ومقتل طاقمها

أعلن الحوثيون، قبل قليل، إسقاط طائرة سعودية نوع “أباتشي” في منطقة حدودية مع اليمن.

وقال ناطق الحوثيون العسكري العميد يحيى سريع، في تغريدة قصيرة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: “بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا”.

وأضاف سريع، أنه تم اسقاط الطائرة في منطقة حدودية، “وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة على الحدود مع اليمن، اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من وصول 128 أسير حوثي، أعادتهم السعودية إلى صنعاء، ضمن مبادرة أعلن فيها التحالف عن إطلاق 200 أسير حوثي، وتسيير رحلات إنسانية إلى مطار صنعاء الدولي.

وكان الحوثيون أعلنوا سابقاً عن هدنة لوقف استهداف السعودية، سواء بالصواريخ أو بالطيران المسير.

وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات متبادلة بين الحوثيون والسعودية حول وقف الحرب، والتحول للمسار السياسي، ويعد إعلان الحوثيون اليوم إسقاط طائرة بمثابة انقلاب على تصريحاتهم ومبادراتهم التي يعلنونها، ثم ينقضونها بأسرع وقت.

ولم ترد أي تصريحات رسمية من جانب التحالف، أو المملكة العربية السعودية حتى اللحظة، لتأكيد أو نفي الخبر.