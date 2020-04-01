ابابيل نت

عاجل : الحوثيون يعلنون اقترابهم من اول معسكر استراتيجي في مأرب ويكشفون عن خطتهم لاسقاط المدينة

1 أبريل، 2020
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اعلنت مليشيات الحوثيين مساء الثلاثاء، عن تمن قواتها من الاقتراب من معسكر استراتيجي بمحافظة مأرب عقب سيطرتها على معسكر اللبنات في الجوف .

وافادت مصادر تابعة لمليشيات الحوثيين إن قواتهم سيطرت على معسكر اللبنات ومناطق المرازيق، والفرايد في الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم عاصمة الجوف.

واوضحت المصادر الحوثية أن قواتهم باتت على مقربة من معسكر الرويك في مأرب.

وقالت مصادر الحوثي إن خطتهم تقتضي تضييق الخناق على مأرب ومهاجمتها من مسارات متعددة، حسب قولها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت تقدم كبير اليوم في جبهة صرواح بمأرب وسيطرت على العديد من المواقع والتباب الهامة وصولا إلى مشارف سوق صرواح.، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

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