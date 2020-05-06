ابابيل نت
عاجل : الحوثيون ينفذون عملية انزال جوي في الحديدة بطائرة "هليكوبتر".. فيديو
نشر الاعلامي مأرب الورد مقطع فيديو لطائرة من نوع “هليكوبتر” وهي تنفذ عملية انزال جوي في الحديدة.
وقال الورد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: وصلني هذا الفيديو من ضابط في القوات التهامية ويُظهر تحليق طائرة على علو منخفض وهي تقوم (فجر الاثنين) بعملية إنزال لصناديق في مناطق سيطرة الحوثيين المحاصرة بمديرية الدريهمي بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن.
وصلني هذا الفيديو من ضابط في القوات التهامية ويُظهر تحليق طائرة على علو منخفض وهي تقوم (فجر الاثنين) بعملية إنزال لصناديق في مناطق سيطرة الحوثيين المحاصرة بمديرية الدريهمي بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن. pic.twitter.com/FXnyZaeF29
— مأرب الورد (@mareb_alward) May 5, 2020
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