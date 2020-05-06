ابابيل نت

عاجل : الحوثيون ينفذون عملية انزال جوي في الحديدة بطائرة "هليكوبتر".. فيديو

7 مايو، 2020
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نشر الاعلامي مأرب الورد مقطع فيديو لطائرة من نوع “هليكوبتر” وهي تنفذ عملية انزال جوي في الحديدة.

وقال الورد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: وصلني هذا الفيديو من ضابط في القوات التهامية ويُظهر تحليق طائرة على علو منخفض وهي تقوم (فجر الاثنين) بعملية إنزال لصناديق في مناطق سيطرة الحوثيين المحاصرة بمديرية الدريهمي بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن.

 

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