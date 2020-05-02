عاجل : الرئيس هادي يصدر اول توجيه بشأن الاوضاع في سقطرى

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بضبط الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وتثبيت دعائم الامن والاستقرار والسلام والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد رئيس الجمهورية خلال اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس بجهود ودور أبناء المحافظة وتعاونهم مع القيادات العسكرية والأمنية وممثلي قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين في الجزيرة لاستتباب الامن والاستقرار.. مؤكداً على أهمية وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقا السلاح في سقطرى جزيرة الامن والاستقرار والوئام والسلام الذي عرفت به وابنائها على مر العصور .

واطلع فخامة الرئيس خلال الاتصال، على تداعيات الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى.. مطمئنا على الجميع وموجهاً بضرورة ضبط الأوضاع ليسود الأمن والاستقرار والسلام الذي عرفت به سقطرى على الدوام وابناءها المسالمين الكرام.

واكد فخامة الرئيس على الدور الذي يقوم به المحافظ وأبناء الجزيرة الشرفاء لحفظ امن واستقرار وسلامة الجميع.

من جانبه وضع محافظ سقطرى ،فخامة الرئيس امام جملة التطورات والأوضاع التي شهدتها المحافظة.. مثمناً توجيهاته في هذا الصدد.. معبراً عن تقديره للمتابعة المستمرة من قبل فخامة الرئيس لأوضاع الجزيرة في مختلف الأوقات والظروف.