ابابيل نت

عاجل : السفير السعودي يكشف عن الحل الوحيد لحفظ الامن في اليمن بعد بيان الانتقالي

27 أبريل، 2020
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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، إن اتفاق الرياض ‏يمثّل حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف في سلسلة تغريدات له، يأتي بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن إثر اعلان المجلس الانتقالي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني.

‏وأكد على حرص المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، على العمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق و على تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ،وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن رفضه لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ، واكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الاوضاع في عدن الى ماكانت عليه في السابق.

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