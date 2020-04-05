المندب نيوز

عاجل: السلطة تمنع القات بشكل نهائي عن حضرموت، وتؤكد وضع عقوبات لمن يتعاطاه، مع رصد مكآفات لمن يبلغ عن مروجيه

5 أبريل، 2020
0
عاجل: السلطة تمنع القات بشكل نهائي عن حضرموت، وتؤكد وضع عقوبات لمن يتعاطاه، مع رصد مكآفات لمن يبلغ عن مروجيه

المكلا (المندب نيوز) خاص – نقلاً عن إعلام المحافظة

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قرار منع القات نهائي ولا رجعة عنه.

وقال المحافظ في تصريح له ظهر اليوم لوسائل الإعلام، وفي سياق كلمته التوجيهية اليوم في القيادات العسكرية والأمنية، إن قرار منع القات نهائي ولا يتحدد بظرف فيروس كورونا فقط.

وأضاف المحافظ ان القرار يشمل كل حضرموت، ويأتي استجابة لمباركات ودعوات من كثير من المواطنين رجلاً ونساءً من داخل وخارج حضرموت.

وقال المحافظ إن توجيهات صارمة صدرت بوقوع أقسى العقوبات على من يتعاطي أو يعمل على تهريب القات من رجال الأمن أو الجيش، وتم رصد مكافآت لمن يبلغ من المواطنين عن مواقع تعاطي أو تهريب للقات، داعياً المواطنين الى المساهمة الفاعلة في انجاح هذه الخطوة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتأتي استجابة للمطالبات الشعبية، ولحفظ المجتمع من أضراره.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السلطة القات بشكل تمنع حضرموت رصد عاجل عقوبات عن لمن مروجيه مع مكآفات نهائي وتؤكد وضع يبلغ يتعاطاه

إقرا أيضا

Photo of الدوريات البرية لقوات خفر السواحل بحضرموت تواصل انتشارها لمنع التجمعات

الدوريات البرية لقوات خفر السواحل بحضرموت تواصل انتشارها لمنع التجمعات

5 أبريل، 2020
Photo of انتقالي يبعث يدشن الحملة التوعوية للتعريف بوباء كورونا

انتقالي يبعث يدشن الحملة التوعوية للتعريف بوباء كورونا

5 أبريل، 2020
Photo of العميد “الجفري”: قواتنا موجودة في أبين للدفاع عن الجنوب ولن تتراجع حتى تحقيق الهدف

العميد “الجفري”: قواتنا موجودة في أبين للدفاع عن الجنوب ولن تتراجع حتى تحقيق الهدف

5 أبريل، 2020
Photo of وقفة احتجاجية امام البنك المركزي لمنتسبو الداخلية تطالبة بصرف المرتبات

وقفة احتجاجية امام البنك المركزي لمنتسبو الداخلية تطالبة بصرف المرتبات

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق