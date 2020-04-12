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عاجل.. القبض على ثلاثة اجانب دخلوا الى اليمن قبل اسبوع بطريقة مثيرة عبر هذا الدولة والسلطات الامنية تعلن حالة الاستنفار

12 أبريل، 2020
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أعلنت قوات الامن بمحافظة لحج جنوب اليمن، اليوم الاحد حالة الاستنفار عقب وصول بلاغ امني يفيد عن وجود 3 اشخاص من الجنسية الباكستانية داخل مصنع الكوكا كولا بمنطقة العند.

وحسب مصادر محلية ان الجهات الامنية تحركت فور وصول البلاغ الى مصنع كوكاكولا للمشروبات الغازية بمنطقة العند وتم التحفظ على الباكاستانيين في غرفة منعزلة وإبلاغ لجنة الطوارئ للتعامل مع الحالات واخضاعها للكشف الطبي.

وحول دخول الباكستانيين افادت المصادر انهم قدموا قبل اسبوع عن طريق سلطنة عمان فوق قاطرات وحسب قولهم بانهم مروا من جميع النقاط دون ان يوقفهم احد في جميع النقاط من المهرة حتي لحج.

وفرضت السلطات المحلية بمحافظة لحج يوم امس حالة حظر تجوال جزئي يبدا من بعد العصر حتي السادسة صباحا للحد من تفشي كورونا.

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