المشهد العربي

عاجل.. القوات الجنوبية تلاحق مليشيا الحوثي بالفاخر

14 أبريل، 2020
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ردا على الاعتداءات والخروقات الحوثية، اشتبكت وحدات القوات الجنوبية، منذ قليل، مع إرهابيي المليشيا، في مواجهات تعد الأعنف منذ أيام. في أقصى الشمال الغربي للضالع.

وأكد مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل لحظات بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة وعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف أن الاشتباكات تشمل نقاط النار المحورية بجبهة الفاخر، ولا تزال مستمرة حتى وقت كتابة الخبر.

وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها لقرار التحالف العربي المتضمن وقف إطلاق النار في تحد صارخ للجهود الدولية والأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار، بهدف تضافر الجهود لمجابهة خطر جائحة كورونا.

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