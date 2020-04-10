عاجل : الكشف عن أول حالة إصابة بكورونا في اليمن …ومحافظ حضرموت يوجه باتخاذ إجراءات احترازية مشددة (وثيقة)

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية توجيهات بحظر التجوال في المديريات الشرقية بدءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، ومن السادسة من مساء اليوم في بقية مديريات المحافظة والاستمرار في إغلاق الأسواق والمساجد ومنع التجمعات واجراءات احترازية أخرى وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من خارج اليمن على متن باخرة إماراتية وجاء في التعميم الذي صدر في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة

” الإخوة / قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية المحترمون

الأخ /وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء المحترم

الإخوة /مدراء الأمن والشرطة بالساحل والوادي- المحترمون

الإخوة/ مدراء مكاتب الصحة بالساحل والوادي المحترمون

الإخوة / مدراء المديريات بالساحل والوادي المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالة فيروس كورونا

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ..

اعملوا على تنفيذ الإجراءات السريعة التاليه كلاً في مجال اختصاصه :

1- حظر التجوال في المديريات الشرقية الشحر الديس الشرقية الريده وقصيعر يبدأ من الثامنة صباحاً اليوم الجمعة حتى السادسة من صباح يوم السبت الموافق ١١ ابريل الحالي .

2- الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت من السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباحاً من كل يوم بصورة دائمة .

3- قيام الفرق الصحية بواجبها وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر – الديس الشرقية – الريدة وقصيعر) هذا اليوم الجمعة ومساندة رجال الأمن لهذه الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب ما هو في خطط الصحة .

4- تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة من قبل صندوق النظافة والاستعانة بسيارات المطافي للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية .

5- إغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.

6- على كل العاملين في ميناء الشحر ألتزام الحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين والتواصل مع غرف عمليات الصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا وسوف تصلهم فرق الاستجابة إلى بيوتهم للاطمئنان عليهم حسب بياناتهم الموجودة لدينا، وتغلق مدينة الشحر بصورة نهائية وعلى الجيش والأمن إغلاق كل المنافذ التي تؤدي للخروج من المدينة ويسمح فقط للأطقم التابعة للصحة”.