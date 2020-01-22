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عاجل : الكشف عن القوة المسيطرة على جبل المنارة الاستراتيجي بجبهة نهم.. فيديو

22 يناير، 2020
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نفت مصادر ميدانية الانباء التي تحدثت عن سقوط جبل المنارة في قبضة مليشيات الحوثيين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

واكدت المصادر ان جبل المنارة الاستراتيجي تحت سيطرة الجيش الوطني ولا صحة عن وصول الحوثيين اليه.

واوضحت المصادر ان نيران مليشيات الحوثيين وصلت مساء امس الثلاثاء الى جبل المنارة قبل ان يتم اخمادها ولكن لم تصل اقدامهم اليه، مؤكدا على ان الجبل لا يزال تحت سيطرة القوات الحكومية .

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت اليوم عن تمكن مليشيات الحوثيين من السيطرة على جبل المنارة في جبهة نهم.

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