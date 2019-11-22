عاجل : المبعوث الدولي غريفيت يضع مجلس الامن أمام مجمل الأوضاع في اليمن





قدم اليوم المبعوث الدولي إلى اليمن تقريرا إلى مجلس الامن مأرب برس يورد اهم ماقاله حتى اللحظة

قال المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث في تقريره ” لاحظنا تراجع عدد الغارات في اليمن بنسبة 80% خلال الأسبوعين الأخيرين وأكد تراجع إيقاع الحرب دليل على وجود أفق للسلام لدى الأطراف المعنية بالصراع في اليمن.

وقال” طلبنا سابقا حلولا مرنة من أجل إدخال شحنات النفط من ميناء الحديدة والاستفادة من إيراداتها, وحول الوضع في الحديدة قال الوضع في الحديدة يقدم دليلا على أهمية التنازلات من أجل التوصل إلى تهدئة.

كما طالب ممن أسماهم طرفي الصراع في اليمن إلى التوصل لترتيبات لإنهاء القتال , وقال أن الوضع تغير طيلة السنوات الماضية.