عاجل: المجلس الانتقالي يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار

عدن (المندب نيوز) خاص

تعرب الإدارة العامة للشؤن الخارجية عن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ومباركته إعلان التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9 إبريل 2020م، وإزاء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن نجاح وقف اطلاق النار، كما يؤكد استعداده لمناقشة الآلية المناسبة لوقف اطلاق النار في الجبهات التي تدافع فيها القوات الجنوبية، والمقاومة الجنوبية المساندة، وبنفس الوقت يؤكد المجلس على مسؤوليته تجاه حماية السكان في الجنوب من أي تصعيد عسكري جديد، مؤكدا على ما ورد في الخطاب المتلفز للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م، حيث دعا فيه كافة القوى السياسية الى تجاوز جميع الخلافات البينية وتوحيد الجهود للتعاون والتكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى دعوته في ذات الخطاب جميع الأطراف وأصحاب المصلحة الدوليين للعب دورهم وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا الوضع الإنساني والصحي الاستثنائي.

لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التقدم نحو حل مستدام. وإزاء ذلك، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف المتحاربة الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار. وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس على جهوزيته للمشاركة البناءة في وضع الإجراءات المشتركة التي من شأنها تسهيل وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة. إن هذه ليست مجرد فرصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا فقط، بل لبث حياة جديدة في العملية السياسية، حيث تمنح الجميع بشكل حقيقي فرصة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، والتوافق على خطوات بناءة للوصول الى عملية سياسية شاملة.

وبالتوازي مع المسار الإنساني، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي مجددًا على التزامه باتفاق الرياض باعتباره نقطة انطلاق لاستئناف المحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويدعو المجلس الانتقالي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض من خلال مسعى حقيقي وجادّ تتبناه الدولتين الشقيقتين، وعلى الحكومة اليمنية التقدم بالتعامل بالمثل لنهجنا البناء، عبر تضمين خطوات حقيقية على الأرض، ومن غير المقبول لأي طرف في هذا الصراع استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة. وفي هذا الصدد، يدعم المجلس الانتقالي جهود المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفيتس، مؤكدا على ان التمثيل الحقيقي لقضية الجنوب وممثلها المجلس الانتقالي الجنوبي في العملية السياسية هو الضامن لنجاحها واستمرارها.

يؤكد المجلس على تمسكه الكامل بحق الشعب الجنوبي وتطلعاته المشروعة في تقرير مصيره بنفسه وحماية مصالحه وتوفير سبل الحياة والعيش الكريم، وسوف نعمل بمسؤوليتنا تجاههم لضمان حمايتهم وتقديم حل قضيتهم في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

المجلس الانتقالي الجنوبي

الإدارة العامة للشؤون الخارجية

التواهي، عدن