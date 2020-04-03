عاجل.. المشتركة تكشف خسائر الحوثي في الحديدة

وثقت القوات المشتركة الكثير من الخسائر البشرية والمادية والانكسارات والانتكاسات التي عاشتها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية ردا على خروقاتها، في الحديدة.

وكشف تقرير مهم عن أن مليشيا الحوثي الإرهابية تلقت صفعة قوية موثقة بتصوير جوي في مديرية بيت الفقيه، بعد أن دفعت العشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولة تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح تصدت لها القوات المشتركة بالمدفعية، ودفنت تلك العناصر فور انتشارها داخل أنفاقها ومخابئها.

ولقي عنصران حوثيان مصرعهما في مدينة حيس، خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل انتحارية للمليشيا على مواقعها انتهت بانكسار وفرار جماعي.

كما لقي ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة.

واعترف أحد قناصة الحوثيين ويدعى “عمر محمد صالح المراني” بعد أن وقع أسيرا في قبضة القوات المشتركة بمصرع مُساعِده وعدد كبير من زملائه القناصة في جبهات مديرية التحيتا.