اليمن العربي

عاجل.. المشتركة تكشف خسائر الحوثي في الحديدة

4 أبريل، 2020
801

وثقت القوات المشتركة الكثير من الخسائر البشرية والمادية والانكسارات والانتكاسات التي عاشتها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية ردا على خروقاتها، في الحديدة.

 

وكشف تقرير مهم عن أن مليشيا الحوثي الإرهابية تلقت صفعة قوية موثقة بتصوير جوي في مديرية بيت الفقيه، بعد أن دفعت العشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولة تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح تصدت لها القوات المشتركة بالمدفعية، ودفنت تلك العناصر فور انتشارها داخل أنفاقها ومخابئها.

 

ولقي عنصران حوثيان مصرعهما في مدينة حيس، خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل انتحارية للمليشيا على مواقعها انتهت بانكسار وفرار جماعي.

 

كما لقي ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة.

 

واعترف أحد قناصة الحوثيين ويدعى “عمر محمد صالح المراني” بعد أن وقع أسيرا في قبضة القوات المشتركة بمصرع مُساعِده وعدد كبير من زملائه القناصة في جبهات مديرية التحيتا.

# الحوثيين
# الحديدة
# القوات المشتركة
# مليشيا الحوثي
# مديرية التحيتا
# .
# انفجار
# انفجار عبوة ناسفة
# عبوة ناسفة
# صالح
# تقرير

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحديدة الحوثي المشتركة تكشف خسائر عاجل في

إقرا أيضا

Photo of بهدف فحص أكبر عدد.. تركيب كاميرا حرارية بمنفذ الوديعة

بهدف فحص أكبر عدد.. تركيب كاميرا حرارية بمنفذ الوديعة

4 أبريل، 2020
Photo of بالفيديو.. فنانو حضرموت يوجهون رسالة توعيوية بشأن "كورونا" و"زبيو" يستهلها

بالفيديو.. فنانو حضرموت يوجهون رسالة توعيوية بشأن "كورونا" و"زبيو" يستهلها

3 أبريل، 2020
Photo of مدير عام تريم: نثمن تعاون المواطنين ونؤكد أننا نعمل من أجل مصلحتهم

مدير عام تريم: نثمن تعاون المواطنين ونؤكد أننا نعمل من أجل مصلحتهم

3 أبريل، 2020
Photo of الكثيري يشيد باستجابة المواطنين لقرار حظر التجوال في وادي حضرموت

الكثيري يشيد باستجابة المواطنين لقرار حظر التجوال في وادي حضرموت

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق