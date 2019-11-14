المشهد اليمني

عاجل: المنتخب اليمني يسجل أول هدف بمرمى ”فلسطين”

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 12 دقيقة
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المشهد اليمني

سجل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، قبل قليل أول هدف بمرمى نظيره المنتخب الفلسطيني، في المباراة التي تجري الان على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا الصين 2023.

وسجل الهدف نجم المنتخب اليمني عمر الداحي، في بداية الشوط الثاني، والذي يعد ثاني هدف له بعد هدفه في مرمى المنتخب السعودي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، ليصبح المجموع 12 فريقاً يتأهلون إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وإلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، في المقابل تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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