عدن الغد

عاجل: النائب العام يوجه بالتحقيق الفوري مع مدراء المستشفيات التي اغلقت ابوابها بعدن

2 مايو، 2020
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عاجل: النائب العام يوجه بالتحقيق الفوري مع مدراء المستشفيات التي اغلقت ابوابها بعدن

اصدر النائب العام توجيها قضى بالتحقيق الفوري مع مسؤولي المستشفيات الخاصة التي اغلقت ابوابها بعدن.
وقضى التوجيه بالتحقيق فورا.
وجاء في التوجيه انه استنادا الى بلاغ رفعه رئيس محكمة استئناف عدن حول امتناع بعض المستشفيات بتقديم الرعاية الصحية للمرضى فانه يستوجب بدء التحقيق مع المسؤولين على هذه المستشفيات.
كانت عدد من المستشفيات الخاصة بعدن قد اغلقت ابوابها مؤخرا في واقعة مخزية وغير انسانية.
 
م الاخ / رئيس نيابة استئناف عدن المحترم بعد التحية بالإشارة الى البلاغ المرفوع للنائب العام من الاخ القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن ، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي . بشان امتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية الطارئة وعدم تقديم أي مساعده طبية للمرضى الحرجة أوضاعهم الصحية ، واغلاق بعض المستشفيات ابوابها أمام المرضى . . . . . . الخ.
ما ورد في البلاغ المرفق بهذا نسخة منه ، مما يعد حال تاكد حصول امتناعا عن أداء واجبات مهنية ، ويرتب المسئولية الجنائية عن النتائج .
وعلية : يتم تكليف وكيل النيابة المختص بالتحقيق فيما اثير ، وتحديد المسئولية عن أي وقائع جنائية قبل مرتكبيها وفقا لما يتقرر لدى النيابة ، والتصرف وفق القانون . وتقبلوا تحياتنا ، ، ، النائب العام د / علي احمد الاعوش 

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