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عاجل.. انتهاء المبارة بين المنتخب اليمني والقطري بالتعادل وهذا هو الفريق المتصدر للمجموعة

ابابيل نت ابابيل نت منذ 9 دقائق
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انتهت المبارة الحاسمة بين المنتخب اليمني والقطري في تصفيات كأس اسيا بالتعادل واحد واحد .

وبهذا يكون المنتخب القطري متصدر المجموعة بفارق الاهداف يليه المنتخب اليمني في المركز الثاني .

وسجل المنتخب القطري أولاً هدفه في الدقيقة الثانية والاربعين من الشوط الأول من كرة ثابتة فيما تمكن المنتخب اليمني من إحراز التعادل من هدف سجله اللاعب اليمني أحمد ماهر في بداية الشوط الثاني.

 وأضاع مهاجم المنتخب اليمني محمد الثلايا هدفاً ثميناً عبر ركلة جزاء في الدقيقة 64 واستمر منتخبنا في السيطرة على مجريات الشوط الثاني من المباراة بشن عدد من الهجمات على مرمى المنتخب القطري.

وبهذا التعادل الثمين يتأهل المنتخب اليمني إلى جانب نظيره القطري إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2020.

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